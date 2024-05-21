Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı

Aydın\'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı. Sümer Holding AŞ'ye ait olan 2804 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazlar 351 milyon lira bedelle Vahit Karaaslan tarafından satın alındı. Ayrıca, Hasan Hüseyin Yapı Ticaret Anonim Şirketi 5123 ada 1 parsel numaralı taşınmazı 173 milyon lira, Erz Hafriyat İnşaat Gıda Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 5101 ada 2 parsel numaralı taşınmazı 136 milyon lira ve Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 5101 ada 1 parsel numaralı taşınmazı 124 milyon 500 bin lira bedelle satın aldı.

21.05.2024 21:57
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Holding AŞ. adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki, 2804 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel numaralı, toplam 20 bin 353,54 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların, bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 351 milyon lira bedelle Vahit Karaaslan tarafından verildi.

ÖİB adına kayıtlı, aynı il, ilçe ve mahallede bulunan 5123 ada 1 parsel numaralı, 7 bin 830,35 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 173 milyon lira ile Hasan Hüseyin Yapı Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunuldu.

Aynı il, ilçe ve mahallede bulunan 5101 ada 2 parsel numaralı, 6 bin 443,59 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 136 milyon lira bedelle Erz Hafriyat İnşaat Gıda Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı il, ilçe, mahallede bulunan 5101 ada 1 parsel numaralı, 6 bin 443,60 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 124 milyon 500 bin lira bedelle Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı - Son Dakika

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