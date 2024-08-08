Aydın'daki Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Sonuçlandı

Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi'ndeki toplam 4 bin 857,67 metrekare yüzölçümlü taşınmazların, (bir bütün halinde) özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 125 milyon lira bedelle Bemka Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 bin 612,09 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 98 milyon lira Lütfü Karaarslan tarafından sunuldu. Aynı il, ilçe ve mahalledeki 4 bin 612,10 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif ise 96 milyon lira bedelle Lütfü Karaarslan'dan geldi.