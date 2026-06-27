Aydın'dan 16 Firma, İhracat Listesine Girdi - Son Dakika
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Aydın'dan 16 Firma, İhracat Listesine Girdi

Aydın\'dan 16 Firma, İhracat Listesine Girdi
27.06.2026 13:40
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TİM'in 2025 araştırmasında Aydın'dan 16 firma, Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2025 yılı 'Türkiye'nin İlk bin İhracatçı Firması' araştırmasında, Aydın Sanayi Odası'na (AYSO) kayıtlı 16 firma listeye girerek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin ihracat performansını ortaya koyan araştırmada, merkezi veya şubesi Aydın Sanayi Odası'na kayıtlı 16 üye firma, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren firmaları arasında yer aldı. Katma değerli üretim, kalite odaklı çalışma anlayışı ve sürdürülebilir ihracat hedefleriyle faaliyet gösteren firmaların başarısı, Aydın ekonomisinin gelişimi ve kentin dış ticaret kapasitesinin artması açısından önemli bir gösterge oldu.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Aydın sanayisinin üretim gücüne dikkat çekti. Maraş, "Üyelerimizin Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı arasında yer alması, Aydın sanayisi için son derece kıymetlidir. Üretim kabiliyeti, kalite anlayışı ve küresel pazarlara uyum gücüyle öne çıkan firmalarımız, ilimizin ihracat potansiyelini her geçen yıl daha ileri taşımaktadır" dedi.

Başarıda emeği geçen firma yöneticileri ve çalışanlara teşekkür eden Maraş, "Bu başarıda emeği geçen tüm üye firmalarımızı, firma yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyor, Aydın sanayisinin uluslararası alandaki gücünün artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'dan 16 Firma, İhracat Listesine Girdi - Son Dakika

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