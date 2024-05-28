Aydın'dan Tunus'a 1,5 Milyon Çipura Yavrusu İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'dan Tunus'a 1,5 Milyon Çipura Yavrusu İhracatı

Aydın\'dan Tunus\'a 1,5 Milyon Çipura Yavrusu İhracatı

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen ön sağlık sertifikalarıyla hazırlanan 1 milyon 485 bin adet yavru çipura balığı, Tunus'a ihracat için yola çıktı. Aydın'da balık ihracatı son yıllarda önemli bir sektör haline gelmiştir.

28.05.2024 15:01
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Aydın'ın Didim ilçesinde ön sağlık sertifikaları düzenlenen 9 tırda toplam 1 milyon 485 adet çipura yavrusu Tunus'a gönderilmek için yola çıktı.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ihracatta gıda maddelerine yönelik gerçekleştirilen kontroller devam ederken, Aydın'da özellikle son yıllarda ihracat ürünü olarak taze ve dondurulmuş balık ile yavru balık ihracatı öne çıkıyor. Bu çerçevede Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ön sağlık sertifikaları düzenlenen balıklar ihracat için hazırlanıyor. Didim ilçesinde de üretilen yavru çipura balıkları ihracat için hazır hale getirildi. Özel bir tesiste üretilen 1 milyon 485 bin adet yavru çipura balığı için Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından ön sağlık işlemleri gerçekleştirildi. İhracata hazır hale getirilen 9 tır yavru balık, Tunus'a gönderilmek için yola çıktı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'dan Tunus'a 1,5 Milyon Çipura Yavrusu İhracatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'dan Tunus'a 1,5 Milyon Çipura Yavrusu İhracatı - Son Dakika
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