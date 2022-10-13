Aydın ekonomi haberi: Söke Ticaret Borsası'nda yeni yönetim belirlendi - Son Dakika
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Aydın ekonomi haberi: Söke Ticaret Borsası'nda yeni yönetim belirlendi

13.10.2022 11:37
Aydın ekonomi haberi: Söke Ticaret Borsası'nda yeni yönetim belirlendi

Aydın haberleri: Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle meclisini belirleyen Söke Ticaret Borsası'nda yapılan meclis toplantısında organ seçimleri yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle meclisini belirleyen Söke Ticaret Borsası'nda yapılan meclis toplantısında organ seçimleri yapıldı.

Söke Ticaret Borsası'nın Meclisi Ali Özdericioğlu (Meclis Başkanı), Hüsnü Tuntaş (Meclis Başkan Yardımcısı), Şefik Akarsu (Katip Üye), Nejat Sağel, Mustafa Toyran, Arif Yıldırım,, Çelik Yusuf Özbaş, Ali Aydoğan, Ahmet Tuğrul Başer, Merve Gümüşkaya, Muzaffer Turgut Kayhan, Adil Candal, Mustafa Taylan Türkoğlu, Melih Yavuz'dan oluştu.

Yönetim Kurulu ise Nejat Sağel (Yönetim Kurulu Başkanı), Melih Yavuz, Çelik Yusuf Özbaş, Adil Candal ve Muzaffer Turgut Kayhan'dan oluştu.

Mustafa Toyran ve Ahmet Tuğrul Başer TOBB Genel Kurul Delegeleri olarak belirlendi. Borsa Disiplin Kurulu'nda ise Bertan Balçık, Ümit Tor, Buğra Önal, Celal Dilber, Musa Muslu, Hüseyin Avni Tanman yer alan isimler oldu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Ahmet Tuğrul, Kayhan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın ekonomi haberi: Söke Ticaret Borsası'nda yeni yönetim belirlendi - Son Dakika

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