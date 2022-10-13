Mustafa Toyran ve Ahmet Tuğrul Başer TOBB Genel Kurul Delegeleri olarak belirlendi. Borsa Disiplin Kurulu'nda ise Bertan Balçık, Ümit Tor, Buğra Önal, Celal Dilber, Musa Muslu , Hüseyin Avni Tanman yer alan isimler oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Ekonomi › Aydın ekonomi haberi: Söke Ticaret Borsası'nda yeni yönetim belirlendi - Son Dakika

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