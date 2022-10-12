Aydın haberleri: Aydın'da sezonun ilk kestaneleri borsaya getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haberleri: Aydın'da sezonun ilk kestaneleri borsaya getirildi

12.10.2022 13:10
Aydın haberleri: Aydın'da sezonun ilk kestaneleri borsaya getirildi

Aydın ekonomi haberi | Aydın Ticaret Borsası, kestane üreticilerinin bu sezonki ilk mahsullerini teslim aldı.

Aydın Ticaret Borsası, kestane üreticilerinin bu sezonki ilk mahsullerini teslim aldı.

Borsada düzenlenen alım törenine, 6 üretici getirdikleri 123 kilogram kestaneyle katıldı. Kestaneler borsa yönetimi tarafından sembolik olarak kilogramı 250 liradan satın alındı.

Vali Hüseyin Aksoy, törende yaptığı konuşmada, ortalama 23 bin ton rekolteyle Aydın'ın kestane üretiminde Türkiye'de ilk sırada bulunduğunu söyledi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da kestanede 2021-2022 sezonunun kilogram başına 29,51 liradan kapandığını belirterek, "Bu yıl kilogramı 35 liranın üzerinde öngörülüyor. Kalite olarak geçen yılın kalitesine sahibiz. Verim olarak da geçen yılın biraz üzerindeyiz." dedi.

Üretici Davut Bayrak da rekolte açısından iyi bir sezon beklediklerini ifade etti.

YORUMLAR
500
Aydın haber | Aydın'da sezonun ilk kestanesi 250 TL'den alındı Aydın haber | Aydın'da sezonun ilk kestanesi 250 TL'den alındı Aydın gündem haberleri: Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı Aydın gündem haberleri: Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
Kaynak: AA

Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın haberleri: Aydın'da sezonun ilk kestaneleri borsaya getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan Türkiye sözlerine cevap: Teknik açıdan mümkün
15:53 Bulgarlar Edirne'den sonra Kırklareli'ne de akın etti
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:07 Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı
15:03 "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki
14:55 Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" SMS'i
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:03:47. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın haberleri: Aydın'da sezonun ilk kestaneleri borsaya getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement