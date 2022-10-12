Aydın haberleri: Aydın'da sezonun ilk kestaneleri borsaya getirildi

Aydın Ticaret Borsası, kestane üreticilerinin bu sezonki ilk mahsullerini teslim aldı.

Borsada düzenlenen alım törenine, 6 üretici getirdikleri 123 kilogram kestaneyle katıldı. Kestaneler borsa yönetimi tarafından sembolik olarak kilogramı 250 liradan satın alındı.

Vali Hüseyin Aksoy, törende yaptığı konuşmada, ortalama 23 bin ton rekolteyle Aydın'ın kestane üretiminde Türkiye'de ilk sırada bulunduğunu söyledi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da kestanede 2021-2022 sezonunun kilogram başına 29,51 liradan kapandığını belirterek, "Bu yıl kilogramı 35 liranın üzerinde öngörülüyor. Kalite olarak geçen yılın kalitesine sahibiz. Verim olarak da geçen yılın biraz üzerindeyiz." dedi.

Üretici Davut Bayrak da rekolte açısından iyi bir sezon beklediklerini ifade etti.