Aydın İhracatı Mayıs'ta Düştü - Son Dakika
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Aydın İhracatı Mayıs'ta Düştü

Aydın İhracatı Mayıs\'ta Düştü
01.07.2026 17:10
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Aydın'ın mayıs ihracatı yüzde 4,9 azalarak 160,6 milyon dolar oldu. Üretim etkili.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan faaliyet illerine göre 2026 yılı mayıs ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Maraş, faaliyet illerine göre Aydın'ın 2026 yılı mayıs ayı ihracatının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalışla 160,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, son 12 aylık ihracatın ise 1 milyar 955 milyon dolar seviyesinde kaydedildiğini ifade etti.

Mayıs ayındaki ihracat performansında takvim etkisinin belirleyici olduğuna dikkat çeken Maraş, "Mayıs ayında Kurban Bayramı tatili nedeniyle çalışma günü sayısında yaşanan azalma, üretim ve sevkiyat süreçlerine doğrudan yansımıştır. Bu nedenle ihracattaki gerilemeyi yalnızca talep ya da üretim kaynaklı bir düşüş olarak değil, büyük ölçüde dönemsel ve takvim etkisinden kaynaklanan bir sonuç olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Buna rağmen sanayicilerimiz, küresel pazarlardaki rekabet şartlarına, finansmana erişimde yaşanan zorluklara, artan üretim maliyetlerine ve kur-enflasyon dengesindeki baskılara rağmen üretmeye ve ihracata katkı sunmaya devam etmektedir. Mayıs ayında ilimizden 126 ülkeye ihracat gerçekleştirilmesi, Aydın'ın dış pazarlardaki gücünü ve pazar çeşitliliğini koruduğunu göstermektedir. Almanya, İtalya, ABD ve Hollanda başta olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki varlığımız devam ederken; gıda ürünleri ve içecek, makine ve teçhizat ile madencilik sektörleri ihracatımıza önemli katkı sağlamayı sürdürmüştür. Önümüzdeki dönemde çalışma günü sayısının normale dönmesiyle birlikte ihracat performansımızda daha dengeli bir görünüm bekliyoruz. Aydın Sanayi Odası olarak, üyelerimizin üretim, yatırım ve ihracat kapasitesini artıracak çalışmaların takipçisi olmaya; sanayicimizin rekabet gücünü destekleyecek her adımın yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Üretim, Finans, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın İhracatı Mayıs'ta Düştü - Son Dakika

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