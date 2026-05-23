Aydın İhracatı Yüzde 23,3 Arttı - Son Dakika
23.05.2026 10:23
Aydın'ın Nisan 2026 ihracatı 173,7 milyon dolar, ithalatı ise 47,5 milyon dolar oldu.

Aydın'ın 2026 yılı Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 173,7 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise 1 milyar 963 milyon dolara yükseldi.

Aydın Sanayi Odası tarafından paylaşılan faaliyet illerine göre ihracat verilerine göre, kent Nisan ayında en fazla ihracat yapan iller arasında 22'nci sırada yer aldı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 45,9 artışla 47,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık ithalat 422,8 milyon dolara ulaştı. Aydın, ithalatta ise Türkiye genelinde 26'ncı sırada yer aldı.

Aydın'ın Türkiye ihracatından aldığı pay Nisan ayında yüzde 0,68 olarak gerçekleşti. Teknolojik sınıflandırmaya göre ihracatta en büyük payı 108,8 milyon dolar ile düşük teknolojili ürünler aldı. Orta-yüksek teknoloji ürünleri ihracatı ise 47,5 milyon dolar olarak kaydedildi. Kentten Nisan ayında toplam 135 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ülke 14,6 milyon dolar ile İtalya olurken, ABD 14,5 milyon dolar ile ikinci, Hollanda 13,2 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Çin ise 8,6 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dikkat çekti. İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 50,6 oldu.

Ülke grupları bazında bakıldığında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat yüzde 29 artışla 70,6 milyon dolara yükseldi. AB ülkeleri, yüzde 40,6 pay ile Aydın ihracatında ilk sırada yer aldı. Avrupa Birliği'ni Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri takip etti.

Sektörel bazda ise gıda ürünleri ve içecek sektörü 52,1 milyon dolar ile en fazla ihracat yapan sektör oldu. Makine ve teçhizat sektörü 30,5 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken, taş ocakçılığı ve diğer madencilik sektörü 13,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı yüzde 77,7 ile imalat sanayi aldı. İmalat sanayisini madencilik ve taş ocakçılığı ile tarım ve ormancılık sektörleri izledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

