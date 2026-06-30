Aydın\'ın İhracatı 797,9 Milyon Dolar

Aydın, 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde 797,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye genelinde 22'nci sıradaki yerini korurken, AYSO Başkanı Gökhan Maraş, ilin 126 ülkeye ihracat yaptığını ve gıda sektörünün liderliğini sürdürdüğünü belirtti.

Aydın, 2026 yılının ilk beş ayında gerçekleştirdiği 797 milyon 871 bin 336 dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 22'nci ili oldu. Aydın Sanayi Odası (AYSO) tarafından yayımlanan 2026 Mayıs Ayı Dış Ticaret Raporu'na göre, ilin Ocak-Mayıs dönemindeki ithalatı ise 194 milyon 298 bin 729 dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 410,6 seviyesine ulaştı. Mayıs ayında Aydın'ın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 azalarak 160,6 milyon dolar olurken, ithalatı ise yüzde 5,3 artışla 34,7 milyon dolar olarak kaydedildi. Son 12 aylık ihracat 1 milyar 955 milyon dolara gerilerken, ithalat 424,6 milyon dolara yükseldi.

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Mayıs ayında Aydın'dan 126 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkenin 18,1 milyon dolarla Almanya olduğunu ifade ederek "İhracat pazarlarına göre ilimizden Mayıs ayında 126 ülkeye ihracat gerçekleşti. Mayıs ayında 48 ülkeye ihracat artarken, 71 ülkeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 18,1 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı 12,7 milyon dolar ile İtalya, 10,7 milyon dolar ile ABD ve 10,7 milyon dolar ile Hollanda izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 55,2 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 73,3 olarak gerçekleşti. Pazar çeşitliliğinde Türkiye'nin ihracat yaptığı 213 ülkenin 126' sına Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarından Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 2 azalarak 69 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB'nin Aydın ihracatındaki payı yüzde 43,0 oldu. Avrupa Birliği'ni yüzde 18,3 pay alarak 29,4 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 6,3 pay alarak 10,1 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına göre ilimizde Mayıs ayında 29 farklı ana sektör içinde gıda ürünleri ve içecek 45,9 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 39,4 milyon dolarla makine ve teçhizat, 12,5 milyon dolar ile taş ocakçılığı ve diğer madencilik sektörü izledi. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan sektör yüzde 79,8 oran ve 128,2 milyon dolar ile imalat sanayi oldu. Onu yüzde 7,8 oran ve 12,6 milyon dolar ile madencilik ve taş ocakçılığı takip ederken, balıkçılık yüzde 6,1 oran ve 9,7 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Ülkemizin faaliyet illerine göre Mayıs ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 0,1 artışla 273,5 milyar dolara yükseldi. Genel ticaret sistemine göre ithalatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 azalırken 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ithalatımız yüzde 0,5 artışla 367,1 milyar dolar oldu. - AYDIN