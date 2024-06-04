Ekonomi

Aydın'ın Söke ilçesinde Mayıs ayında bin 256 ton tarımsal ürün ile 261 ton işlenmiş balık ihraç edildi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın, ihracat ürünleriyle de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de Mayıs ayı ihracat işlemi verileri belli oldu. İlçe Müdürlüğü tarafından 1 ayda 18 ülkeye bin 256 ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. Ayrıca tarımsal ihraç ürünlerini yerinde inceleyen ekipler, 32 adet Bitki Sağlık Sertifikası düzenledi.

Balık ihracatı konusunda da aktif olan Söke'de Mayıs ayı içerisinde 4 farklı ülkeye yapılan 18 ihracat işlemi ile toplam 261 bin 660 kilogram işlenmiş balık ihraç edildi. - AYDIN