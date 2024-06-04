Aydın'ın Söke ilçesinde Mayıs ayında bin 256 ton tarımsal ürün ile 261 ton işlenmiş balık ihraç edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'ın Söke ilçesinde Mayıs ayında bin 256 ton tarımsal ürün ile 261 ton işlenmiş balık ihraç edildi

Aydın'ın Söke ilçesinde Mayıs ayında bin 256 ton tarımsal ürün ile 261 ton işlenmiş balık ihracatı gerçekleştirildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 18 ülkeye yapılan ihracat işlemleri sonucunda 32 adet Bitki Sağlık Sertifikası düzenlendi. Ayrıca Söke'de 4 farklı ülkeye yapılan 18 ihracat işlemiyle toplam 261 bin 660 kilogram işlenmiş balık ihraç edildi.

04.06.2024 09:18
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Aydın'ın Söke ilçesinde Mayıs ayında bin 256 ton tarımsal ürün ile 261 ton işlenmiş balık ihraç edildi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın, ihracat ürünleriyle de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de Mayıs ayı ihracat işlemi verileri belli oldu. İlçe Müdürlüğü tarafından 1 ayda 18 ülkeye bin 256 ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. Ayrıca tarımsal ihraç ürünlerini yerinde inceleyen ekipler, 32 adet Bitki Sağlık Sertifikası düzenledi.

Balık ihracatı konusunda da aktif olan Söke'de Mayıs ayı içerisinde 4 farklı ülkeye yapılan 18 ihracat işlemi ile toplam 261 bin 660 kilogram işlenmiş balık ihraç edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'ın Söke ilçesinde Mayıs ayında bin 256 ton tarımsal ürün ile 261 ton işlenmiş balık ihraç edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Söke ilçesinde Mayıs ayında bin 256 ton tarımsal ürün ile 261 ton işlenmiş balık ihraç edildi - Son Dakika
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