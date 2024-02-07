Aydın Memecik Zeytinyağı Avrupa Birliği\'nde tescillendi

Borsa Başkanı Çondur: "Memecik zeytinyağı dünyada öne çıkan bir yağ"
AYDIN - Avrupa Birliği Komisyonu'nda tescillenen Aydın Memecik Zeytinyağı'nın meyvemsi ve bitter tadıyla dünyada öne çıkan bir yağ olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Bu özellikleriyle uluslararası zeytinyağı tadım yarışmalarında onlarca ödüle sahip olmuş bir yağımız" dedi.
Aydın Ticaret Borsası tarafından tescil talepli başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağı coğrafi işaretli ürünü 5 Şubat 2024 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak Avrupa Birliği Komisyonu'nda tescil edildi. 24 Eylül 2021 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne menşe adı korumasıyla Aydın Ticaret Borsası tarafından tescil başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağı, Avrupa Birliği nezdinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde tescilli 20. ürünü oldu.
Aydın Memecik Zeytinyağı'nın dünya genelinde öne çıkan bir yağ olduğuna dikkat çeken Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Aydın, Türkiye'nin en büyük yağlık zeytin üreticisi, en büyük zeytinyağı üreticisi. Zeytinyağı, ülkemizin Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde, üretilen bir ürünümüz. Bunu da Türkiye'de en fazla Aydın üretiyor. Bizim Aydın'da baskın çeşidimiz de memecik zeytini. Dolayısıyla bundan elde ettiğimiz memecik zeytinyağı. Memecik zeytinyağı, dünyadaki üretilen zeytinyağlarının içinde özellikle meyvemsi tadı ve bitter tadı yoğun olan, aroması yüksek olan, Büyük Menderes Havzası'nın özelliklerini bünyesinde barındıran bir yağ. Bu yüzden de uluslararası zeytinyağı tadım yarışmalarında onlarca ödüle sahip olmuş bir yağımız. Biz de bu değerimizin marka değerini korumak adına ilk olarak 2020 yılında Türk Patent Enstitüsü'nden Aydın Memecik Zeytinyağı Coğrafi İşareti'ni aldık. Arkasından 2021 yılının 9. ayında da Avrupa Birliği'ne müracaat ederek, nihayetinde de 5 Şubat 2024'te Avrupa Birliği'nden Aydın Memecik Zeytinyağı Coğrafi İşaret patentini de aldık. Şu anda Avrupa Birliği'nden tescilli coğrafi işareti almış 20 tane ürünümüz var. Bu 20. tescilimiz oldu. Bunlarda 3 tanesi de Aydın'dan. Aydın İnciri, Aydın Kestanesi sonrasında Aydın Memecik Zeytinyağı'nın tescili Avrupa Birliği'nden aldık. Türkiye genelinde 20 tane olan ürünün 3 tanesi Aydın'dan ve en fazla tescile sahip olan bir il olarak şu anda Aydın birinci sırada. Bunun da gururunu yaşıyoruz" dedi.
"Aydın olarak en büyük üreticiyiz"
Aydın'a AB tescilli coğrafi işaretli ürünü kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çondur; "Bunu yapmamızdaki amaç öncelikli olarak Aydın Memecik Zeytinyağı'nın uluslararası pazarlarda, Avrupa pazarlarında ve dünya piyasalarında marka değerinin marka değerinin artırılması ve zeytinyağının özelliklerinin patentle birlikte korunması ve aynı zamanda ülkemiz patent konusunda Avrupa ülkelerinden çok geride kaldı. Bu işlere geç kalındı. Bu aradaki farkı kapatarak, ülkemizin marka değerine sahip ürünlerimizin prestijini koruma amacıyla patentini aldık. Özellikle emektar üreticilerimize, bu işin içerisinde olan tüccarlarımıza, zeytinyağı fabrikalarımıza ve dolayısıyla ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Zeytinyağı kıymet verdiğimiz bir ürün, Aydın olarak da en büyük üreticiyiz. O yüzden bizim için önemli bir husustu, bunu başarmış olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.
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