Aydın Sanayi Odası Başkanı Maraş, Söke Belediye Başkanı Arıkan\'ı makamında ziyaret etti

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Söke Belediye Başkanı ve aynı zamanda Söke Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Söke'nin sanayi ve üretim potansiyelinin geliştirilmesi, Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu ve bölgedeki sanayi yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Arıkan, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Söke'nin dolayısıyla ekonomik ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Arıkan, "Söke'nin ekonomik ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların ve istihdam imkanlarının artırılması noktasında kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığına inanıyorum" dedi.

Aydın ve ülke ekonomisinde Söke'nin güçlü bir yere sahip olduğunu vurgulayan Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş; Aydın ilinin üretim potansiyeli, sanayi gücünün arttırılmasına yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti. Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş da Aydın'ın üretim potansiyelinin ve sanayi gücünün daha da artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Maraş, Başkan Arıkan ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade etti.