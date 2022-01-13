AYEDAŞ kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AYEDAŞ) kış şartlarında abonelerine kesintisiz elektrik enerjisi sağlamak için gerekli hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

AYEDAŞ'tan yapılanı açıklamada, şirketin, İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olması beklenen kış şartları nedeniyle enerji nakil hatlarının olumsuz etkilenmemesi ve afet kaynaklı oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için tüm gücüyle sürdürdüğü hazırlıklarını tamamlayarak, kesintisiz enerji arzı için gerekli donanım, malzeme ve araçları depoladığı belirtildi.

Açıklamada, hazırlıklar çerçevesinde, gerektiğinde operasyon çalışanlarına destek olacak ekiplerle birlikte yaklaşık 1000 personelin kriz durumunda önceden tespit edilen noktalara hızlıca intikali için teyakkuz durumuna getirildiği, personelin zorlu şartlara uygun kıyafet ve ekipman ihtiyacının da tamamlandığı kaydedildi.

Şirketin hizmet verdiği bölgede 2 bin 224 adet trafo merkezinde iyileştirme ve yenileme çalışması gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olası afet durumuna hazırlanan ve stoklarını tamamlayan AYEDAŞ ekiplerince, stoktaki araç, malzeme ve ekipmanın çalışır vaziyette olduğu kontrol edildi. Yıl boyu yapılan yatırımların yanı sıra önümüzdeki günlerde beklenen yoğun kar yağışı özelinde saha ekiplerini ve malzeme stoklarını hazır bulunduran AYEDAŞ, bu çalışmalar için 42 milyon lira yatırımı da devreye aldı. Tedarik sürekliliği uzaktan izleme sisteminin kritik noktaları ve 800 adet SCADA noktası başta olmak üzere kesintilerin uzaktan tespit edilmesini ve uzaktan müdahale imkanını sağlayan sistemler kontrol edildi. Muhtemel arızalara en kısa sürede müdahale edilirken son derecek kritik olan haberleşme konusunda, mevcut 904 adet bas konuş cihazı ve söz konusu sistemi yedekleyen 520 adet araç telsizi test edildi."