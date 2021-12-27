Aygaz Mini Pratik Barbekü, Design Week Türkiye'de tasarım ödülü aldı

Aygaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Design Week Türkiye'de "mini pratik barbekü" ürünüyle "İyi Tasarım Ödülü"nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Design Week Türkiye Endüstriyel Tasarım Yarışması'na bu yıl toplam 238 yarışmacı katıldı.

Design Week Türkiye'de ulusal ve uluslararası alanda uzman akademisyen ve tasarımcılardan oluşan 30 kişilik jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Aygaz Mini Pratik Barbekü "Spor, Hobi, Oyun, Çocuk Ürünleri ve Moda Aksesuarları" kategorisinde "İyi Tasarım Ödülü" aldı.

Söz konusu ürün, Aygaz Ar-Ge Merkezi tarafından kullanıcıların odun ya da kömüre ihtiyaç duymayan sağlıklı ve çevre dostu barbekü ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı.