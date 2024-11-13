AYSAF 2023: Ayakkabı Sektörü İstanbul’da Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

AYSAF 2023: Ayakkabı Sektörü İstanbul’da Buluştu

AYSAF 2023, İstanbul’da sürdürülebilirlik temasıyla ayakkabı yan sanayisini bir araya getiriyor.

13.11.2024 19:46
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Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), İstanbul Fuar Merkezi'nde 71. kez kapılarını açarak, sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

AYSAF'tan yapılan açıklamaya göre, sektörün ayakkabı taban sistemleri, deri ve suni deri malzemeleri, tekstil, EVA, metal ve plastik aksesuar ürünleri, kimyasallar, yapıştırıcılar, makine, ekipman ve üretim teknolojileri ihtiyaçlarına karşılık bulmasını sağlayan fuar, özel alanları ve etkinlikleri ile katılımcılara farklı bir deneyim sunarak üretici ve alıcılar arasında köprü görevi görüyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen deri tasarım seçkisiyle AYSAF'ın hollerinde sergilenen tasarımlar, endüstriyel tasarımın ayakkabı, çanta, takı ve aksesuar gibi farklı alanlarındaki yenilikçi yaklaşımları ziyaretçilere sunuyor.

Fuar kapsamında "Sektöre Emek Verenler Ödül Töreni" düzenlenirken, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi öğrencileri Deri Tasarım Seçkisinde ürün sergileme fırsatı buldu.

AYSAF'ta bu yıl sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapmak adına fuarın karbon ayak izi ölçümü yapılırken, söz konusu uygulama, sektörün çevre bilincini artırmaya yönelik bir adım olarak görülüyor.

Sektör paydaşlarını bir araya getiren fuar, 16 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AYSAF 2023: Ayakkabı Sektörü İstanbul’da Buluştu - Son Dakika

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