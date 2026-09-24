AYSO Başkanı Maraş, Aydın sanayisinin savunma ekosistemine entegrasyonunu hedefledi

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş'ın ev sahipliğinde düzenlenen "AYSO Sanayicileri ile Savunma Sanayii Stratejik İş Birliği Buluşması"nda Aydın sanayisinin savunma sanayii ekosistemine entegrasyonu açısından önemli mesajlar verildi. Başkan Maraş, Aydın'ın üretim gücünü yüksek teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonla buluşturmak istediklerini söyledi.

Aydın Sanayi Odası, Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Akademi ve SSTEK iş birliğiyle düzenlenen "AYSO Sanayicileri ile Savunma Sanayii Stratejik İş Birliği Buluşması", Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

AYSO Başkanı Gökhan Maraş'ın ev sahipliğindeki programa Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş, Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Ahmet Tolga Sayın, Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş. (SSTEK) Genel Müdürü Suat Baylan, akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri, organize sanayi bölgelerinin yöneticileri ve Aydınlı sanayiciler katıldı.

Maraş: "Stratejik bir başlangıç"

Programın açılışında konuşan Gökhan Maraş, buluşmayı Aydın sanayisinin geleceği açısından stratejik bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Aydın'ın güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Başkan Maraş, kentin tarım ve turizm kimliğinin yanında giderek çeşitlenen önemli bir sanayi yapısına da sahip olduğunu ifade etti.

Maraş, Aydın'ın ihracat rakamlarına dikkat çekerek, 2025 yılında ihracatın 1 milyar 958 milyon dolara ulaştığını, 2026 yılının ilk yedi ayında ise 1 milyar 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ve ürünlerin 164 ülkeye ulaştırıldığını belirtti.

"Artık ne ürettiğimiz de önemli"

Aydın sanayisinin mevcut üretim gücünün önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Maraş, bundan sonraki süreçte yüksek teknoloji ve katma değerli üretime odaklanılması gerektiğini söyledi.

Maraş, konuşmasında şu mesajı verdi:

"Ne kadar ürettiğimiz kadar, ne ürettiğimiz ve ürettiğimiz ürüne ne kadar teknoloji, mühendislik ve katma değer kattığımız da önemli."

Aydın sanayisinin mevcut üretim gücünü daha yüksek teknolojiyle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Maraş, savunma sanayiinin yalnızca yeni bir pazar olmadığını, aynı zamanda mühendislik, kalite, hassas üretim, izlenebilirlik, sertifikasyon, Ar-Ge ve inovasyonu beraberinde getiren bir üretim kültürü olduğunu dile getirdi.

Dört başlık öne çıktı

Buluşmanın ana temasını "Yetkinlik - İnovasyon - Yatırım - Savunma Ekosistemine Katılım" olarak belirlediklerini ifade eden Maraş, Aydınlı firmaların savunma sanayii tedarik zincirinde kalıcı şekilde yer almasını hedeflediklerini söyledi.

Maraş, firmaların öncelikle mevcut yetkinliklerini ortaya koyması, ardından inovasyonla bu kabiliyetleri geliştirmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda yatırımlar gerçekleştirmesi gerektiğini belirterek, nihai hedefin savunma sanayii ekosistemine kalıcı entegrasyon olduğunu vurguladı.

"Aydın sanayisi hazır"

Savunma sanayiinin güçlü kurumlarına da mesaj veren Maraş, Aydın sanayisinin bu sürecin içerisinde yer almaya hazır olduğunu ifade etti.

Aydınlı firmaların üretim kabiliyetine, mühendislerine, girişimcilerine ve gençlerine güvendiklerini belirten Başkan Maraş, hedeflerinin yalnızca tedarikçi konumunda bulunan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve geleceğin teknolojilerine yatırım yapan bir sanayi şehri oluşturmak olduğunu söyledi.

Başkan Maraş, özellikle makine ve teçhizat, otomotiv, maden ve malzeme teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren Aydınlı sanayicilerin üretim tecrübelerinin savunma sanayii ekosisteminde değerlendirilebilecek önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Program, yapılan sunumlar ile son buldu.