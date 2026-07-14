AYSO Başkanı Maraş: Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı Üreten Türkiye Hedefine Güçlü Katkı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYSO Başkanı Maraş: Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı Üreten Türkiye Hedefine Güçlü Katkı

AYSO Başkanı Maraş: Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı Üreten Türkiye Hedefine Güçlü Katkı
14.07.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının genişletilmesi ve imalat sanayisine yönelik yeni finansman imkanları değerlendirerek, "Üreten Türkiye hedefine güçlü bir katkı" dedi.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının genişletilmesi ve imalat sanayisine yönelik yeni finansman imkanları değerlendirerek, "Üreten Türkiye hedefine güçlü bir katkı" dedi.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, açıklanan desteklerin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının genişletilmesi ve imalat sanayisine yönelik yeni finansman imkanlarının hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Maraş, "Sanayicilerimizin finansmana erişimde ve yüksek finansman maliyetleri karşısında önemli zorluklar yaşadığı bir dönemde açıklanan destekler; üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından son derece kıymetli ve umut verici bir adımdır. Paketin, reel sektörün finansman yükünü hafifleterek sanayicimize nefes aldıracağına ve ertelenen yatırımların yeniden gündeme alınmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle yüksek katma değerli, teknoloji yoğun, dijital ve yeşil dönüşümü destekleyen yatırımlara uygun şartlı ve uzun vadeli finansman sağlanması, ülkemizin rekabet gücünün artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Açıklanan kaynakların üretime, ihracata ve istihdama doğrudan katkı sağlayacak yatırımlara etkin ve hızlı bir şekilde yönlendirilmesi, destek paketinden beklenen faydayı daha da artıracaktır. Aydın sanayisi olarak üretmeye, yatırım yapmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Finansmana erişimi kolaylaştıran bu tür uygulamaların, Anadolu'daki sanayi işletmelerinin ve özellikle KOBİ'lerin ihtiyaçlarını da gözeten erişilebilir şartlarla uygulanmasını bekliyoruz. Sanayi sektörüne verilen desteğin ve üretim ekonomisine yönelik güçlü sahiplenmenin son derece değerli olduğunu ifade ediyor; başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, paketin hazırlanmasında emeği geçen ilgili bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyor, ülkemize ve sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AYSO Başkanı Maraş: Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı Üreten Türkiye Hedefine Güçlü Katkı - Son Dakika

Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent’i defalarca uyardım Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
10:21
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 11:18:11. #7.12#
SON DAKİKA: AYSO Başkanı Maraş: Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı Üreten Türkiye Hedefine Güçlü Katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.