AYTO Başkanı Ülken faiz indirimini yetersiz buldu, ihracatçıya pozitif ayrımcılık istedi - Son Dakika
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AYTO Başkanı Ülken faiz indirimini yetersiz buldu, ihracatçıya pozitif ayrımcılık istedi

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AYTO Başkanı Ülken faiz indirimini yetersiz buldu, ihracatçıya pozitif ayrımcılık istedi
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AYTO Başkanı Hakan Ülken, Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimini olumlu fakat yetersiz buldu. Ülken, kredi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçıya pozitif ayrımcılık ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi çağrısında bulundu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, faiz indiriminin olumlu ancak yetersiz olduğunu belirterek kredi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçıya yönelik desteklerin artırılması ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve iş dünyasının beklentilerini değerlendiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, sanayi üretimi, finansmana erişim, ihracat destekleri ve Avrupa Birliği ile ticari ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın faiz oranını 100 baz puan indirme kararını değerlendiren Ülken, kararın olumlu ancak yetersiz olduğunu ifade etti. İş dünyasının öncelikli beklentisinin kredi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması olduğunu belirten Ülken, KOBİ'lere yönelik kredi kısıtlarının yukarı yönlü revize edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sanayide sipariş ve üretim beklentileri zayıf

Sanayicilerin karşı karşıya olduğu şartlara da değinen Ülken, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 30 ayı aşkın süredir 50 seviyesinin altında seyrettiğine dikkat çekerek "Siparişler düşük. Üretim bantlarında ve üretim beklentisinde de durum aynı. Orada da zayıf. Kapasite kullanım oranlarında da bir değişiklik cereyan etmiyor. İhracatçı sanayicilerimizin kurdan kaynaklı maliyet artışları, para girdilerinin düşüşü ve aynı zamanda piyasanın genel gidişatında, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin seçim sathı mahalline girdiğini gördüğümüz ortamda güven endeksindeki beklentinin düşüşü, gayet normal. Sanayici çarkları döndürmeye ve sanayi üretimini sürdürmeye devam etmek istiyor. Dışarıda pazarını kaybetmemek istiyor" dedi.

"İhracatçıya pozitif ayrımcılık sağlanmalı"

Döviz dönüşüm desteğinde yüzde 10'luk dilimin en az yüzde 15'e çıkarılması gerektiği yönündeki talebini yineleyen Ülken, reeskont kredilerine ilişkin olarak zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan üyelerinden "Biz reeskont kredileri için aylık taleplerde bulunuyoruz ama bizim mevsimsel döngülerimiz var. O mevsimsel döngülerimize göre mutlaka bunların düzenlenmesi lazım. Bize para lazım. Ancak mevsiminde gelen para lazım" şeklinde taleplerin geldiğini anlattı. Bu konuda bir öneri seti hazırlayarak ilgili bakanlığa sunacaklarını belirten Ülken, "Sadece zeytin zeytinyağı özelinde değil, mevsimsel ihracatın yoğunlaştığı sektörlerimiz var. Bu tarz talepler var. Döviz dönüşüm desteğinde ve reeskont kredilerinde ihracatçıya pozitif ayrımcılık sağlayacak şekilde düzenlemelere ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

"Gümrük Birliği Anlaşması güncellenmeli"

Avrupa Birliği'nin "Made in EU" düzenlemesine ilişkin de konuşan Ülken; "Avro Bölgesi'nde yaşanacak bu süreç bizi ciddi etkiler. Mutlaka ve mutlaka bizim Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncellememiz lazım. Eşdeğer ülke statüsünü kazanmamız lazım. Daha da önemlisi argümanımız 'ortak üretim zincirini kırmamalıyız' olmalı. Sadece bizim ürettiğimiz değil, ortak ürettiğimiz bir zincir. 14 Kasım'a kadar inşallah bu problem çözülür" dedi.

Kaynak: İHA
Gümrük BirliğiMerkez BankasıEkonomiİhracatFinansSon Dakika

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