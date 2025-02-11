Ayvalık Belediyesi, Kendi Çöp Konteynerini Üretiyor

Ekonomi

Ayvalık Belediyesi, öz kaynaklarıyla kentin ihtiyacı olan çöp konteynerini kendi üretiyor.

Yeni Temizlik İşleri ve destek hizmetleri binasında kurulan üretim tesisinde, ihtiyaç duyulan çöp konteyner ve kovaları belediye işçilerinin hünerli ellerinden üretiliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu sayede belediye bütçemizden ciddi tasarruf sağlıyoruz. Enflasyonist ortamda piyasada yüksek maliyete satılan ve sürekli artan fiyatlar karşısında önlemimizi aldık. Galvaniz çöp konteynerlerini kendi bünyemizdeki atölyemizde daha uygun maliyetlerle üretiyoruz ve kendi öz kaynaklarımızı da en verimli şekilde kullanmış oluyoruz" dedi. - BALIKESİR