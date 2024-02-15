Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden Doğal Zeytinyağlı Sabun Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden Doğal Zeytinyağlı Sabun Üretimi

Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi\'nden Doğal Zeytinyağlı Sabun Üretimi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Küçükköy'deki üretim mutfağında kurulan sabun atölyesi en doğal sabunları üretiyor. Kooperatif zeytinliklerinden elde edilen zeytinyağlarından tamamen organik ve katkı maddesiz sabunlar üretiyor. Üretim mutfağındaki kadınlar aile bütçelerine katkı sağlarken, kooperatifin ürünleri uygun fiyatları ve kaliteleriyle rağbet görüyor.

15.02.2024 12:46  Güncelleme: 12:58
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Küçükköy'deki üretim mutfağında kurulan sabun atölyesi en doğal sabunları üretiyor.

Kooperatif zeytinliklerinden elde edilen zeytinyağlarının depolama sonrası dibe çöken posa yağları ve dip zeytinyağlarından elde edilen Doğal Zeytinyağlı Sabunlar tamamen organik ve katkı maddesiz. Üretim mutfağındaki kadınlar aile bütçelerine katkı sağlarken kooperatifin satış noktalarındaki ürünler, uygun fiyatları ve kaliteleriyle rağbet görüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in göreve geldikten sonra ilk icraatlarından biri olan üretim kooperatifi; ilçenin kırsal bölgelerinde tarımsal alanda büyük bir kalkınma hamlesi başlatmasıyla öne çıkıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden Doğal Zeytinyağlı Sabun Üretimi - Son Dakika

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