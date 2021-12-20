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Ayvalık Belediyesinden "askıda fatura" uygulaması - Son Dakika

Ayvalık Belediyesinden "askıda fatura" uygulaması

20.12.2021 18:22
Ayvalık Belediyesinden "askıda fatura" uygulaması

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak aş, pandemi döneminde işyerine kilit vuran esnafa nakdi yardım, şehir dışındaki öğrencilere karşılıksız burs verdiklerini hatırlatarak, dayanışma ağı "askıda fatura" uygulamasıyla vatandaşların zor günlerinde...

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak aş, pandemi döneminde işyerine kilit vuran esnafa nakdi yardım, şehir dışındaki öğrencilere karşılıksız burs verdiklerini hatırlatarak, dayanışma ağı "askıda fatura" uygulamasıyla vatandaşların zor günlerinde de yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Mesut Ergin, ekonomik sıkıntı yaşayan Ayvalıklıların ödeyemediği su ve elektrik faturalarının hayırsever hemşehrileri tarafından ödendiğini hatırlatarak, "Bu zor günlerde uygulamaya devam ediyoruz. Dar gelirli olup, elektrik ve su faturalarını ödemeyen vatandaşlarımızla dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz" dedi.

Ayvalıklıların imkanları ölçüsünde "askıda fatura" kampanyasına destek verdiklerini ifade eden Başkan Ergin, dayanışmanın kenetlenme sağladığını belirtti. Ergin, ülke olarak zor günlerden geçtiklerini ve ekonomide belirsizliğin devam ettiği sürece sıkıntıların daha da artacağını dile getirdi.

Zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşılacağına işaret eden Başkan Ergin, "Bugünleri birlikte aşacağız. Bu dönemde işini, aşını, gelirini kaybeden, ekonomik zorluklarla mücadele eden kesimlere en başından beri destek oluyoruz. Pandemi döneminde de belediye mülklerindeki kiracılarımızdan kira ve ecr-i misil almadık. Esnaftan işgaliye istemedik. Zor günleri kenetlenerek böyle aşıyoruz. Hemşehrilerimizin yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Ekonomik gücü olan Ayvalıklı hayırsever vatandaşlarımız, bizi çıktığımız bu yolda hiç yalnız bırakmadı, desteğini esirgemedi" diye konuştu.

Askıda fatura ödemek isteyen bağışçı ne yapacak?

Ergin, "Bağışçımız, Ayvalık Belediyesi'nin www.ayvalik.bel.tr sayfasından veya zorgundedeyaninizdayiz.ayvalik.bel.tr adresinden giriş yapacak. Açılan sayfada "askıda fatura" ödeyin bölümünden listelenen faturalardan istediğini seçecek. "Hemen öde" butonunu tıklayacak. Açılan sayfada ödeme yapan, kişisel bilgilerini dolduracak. Kurumlarca kesilmiş elektrik veya su bedellerinin hepsi, diğer faturalar da ise 350 Türk lirasına kadar ödeme yapmak istediği fatura tutarını girerek, açık rıza metnini onaylayacak. Son olarak faturayı ödemek için tekrar tıklaması yeterli olacak" diye bilgi verdi. - BALIKESİR

Ayvalık Belediyesinden askıda fatura uygulaması
Ayvalık Belediyesinden askıda fatura uygulaması
Ayvalık Belediyesinden askıda fatura uygulaması

Mesut Ergin, Balıkesir, Pandemi, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık Belediyesinden 'askıda fatura' uygulaması - Son Dakika Ekonomi


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