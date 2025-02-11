Ayvalık'ta Susuzluk Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Ayvalık'ta Susuzluk Sorunu Çözüldü

Ayvalık\'ta Susuzluk Sorunu Çözüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz aylarında yaşanan susuzluk sorununa kalıcı çözümler getirildi. BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj çalışmalarıyla yeni su kaynakları bulunarak, halkın su ihtiyacı karşılanacak.

11.02.2025 15:56  Güncelleme: 15:59
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Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından ve dünyanın en kaliteli zeytinyağının üretildiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; turizm sezonunun en yoğun yaşandığı yaz aylarından bundan böyle susuzluk yaşanmayacağı belirtildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın göreve gelir gelmez en çok üzerinde durduğu Ayvalık'ta yaşanılan susuzluk sorunun çözümünde atılan dev adımlar ve 7/24 devam eden çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, ilçenin dört bir yanında açtıkları sondajlarla eriştikleri kaliteli içme suyunu, yenilenen pırıl pırıl hatlarla Ayvalık halkına ulaştırmaya başladı.

Altınova Mahallesi'nin farklı bölgeleriyle, Ayvalık Telli Kavak ve Yeni Garaj civarında yapılan sondaj çalışmalarının başından ayrılmayan BASKİ Ayvalık Şube Müdürü Ayfer Solmaz, yeni su kaynaklarına ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son iki ayda üç ayrı noktada sondaj alanları açtıklarını anlatan Ayfer Solmaz, "Bu sondajlarımızla ulaştığımız yüklü su rezervini yeni hatlarla Cennet Tepesi'ndeki 10 bin tonluk depomuza aktarıyoruz. Yeni su rezervlerimiz sayesinde bundan böyle sadece Altınova Mahallemizden gelen suya bağımlı kalmayacağız" dedi.

"Sondaj çalışmalarımız sürüyor"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın göreve gelmesinin ardından, Ayvalık'ta özellikle yaz sezonunda ciddi olarak ortaya çıkan su sıkıntısını çözebilmek için geceli gündüzlü yoğun mesailer harcadıklarını hatırlatan Solmaz, "Ayvalık'ın su ihtiyacı Altınova'daki su kuyularından karşılanıyordu. Ancak artan nüfus ve zaman içinde eskiyen, yıpranan su hatlarının sıklıkla patlaması nedeniyle susuzluk sorunu daha da fazla kendini gösteriyordu. Ancak yaptığımız bu hummalı çalışmaların sonucunda, Altınova'da kuyular bölgesinin dışında yeni bir sondaj bölgesi oluşturduk. Halkımızın "Sokol Kavşağı" olarak hatırladığı mevkide bir vatandaşımızın bize kullanım hakkını hibe olarak verdiği bölgede sondaj açtık" dedi.

"Söz veriyoruz, bu yaz susuzluk yaşanmayacak"

Ayvalık'ın özellikle geçen yaz döneminde yaşadığı susuzluk sorununun, önümüzdeki yaz aylarında yaşanmayacağının altını çizen Ayvalık BASKİ Müdürü Ayfer Solmaz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın halkımıza verdiği sözü bir kez de biz veriyoruz ve bu yaz sezonunda susuzluk yaşanmayacağını buradan bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta Susuzluk Sorunu Çözüldü - Son Dakika

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