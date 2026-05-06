Ayvalık'tan Yörex'te Karekodlu Zeytinyağı Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık'tan Yörex'te Karekodlu Zeytinyağı Uygulaması

Ayvalık\'tan Yörex\'te Karekodlu Zeytinyağı Uygulaması
06.05.2026 02:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Ticaret Odası, YÖREX fuarında karekodlu takip sistemiyle Ayvalık zeytinyağını tanıttı.

Ayvalık Ticaret Odası, bu yıl 22-26 Nisan tarihleri arasında 14. kez kapılarını açan ve "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganıyla Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde, Türkiye'nin yerel değerlerini buluşturan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)'e katıldı. Ayvalık Ticaret Odası tarafından hazırlanan Türkiye'de ilk kez coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağının taklit ve tağşişin önüne geçmek amacıyla karekodlu takip sistemiyle hazırlanan "ürün kimliği" uygulaması, fuarda büyük ilgi gördü.

"Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganıyla Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde 70 ilden 500'den fazla katılımcıyla gerçekleşen 14. YÖREX, 22-26 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. 6 seçkin firmasıyla 2. Hall'de yer alan Ayvalık Ticaret Odası standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Coğrafi işaretli Ayvalık Zeytinyağı'nın yanı sıra Ayvalık'a özgü zeytin, zeytinyağlı sabun gibi pek çok ürünün tanıtıldığı fuarda, Ayvalık Ticaret Odası'nın yoğun çalışmaları sonucunda hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk kez uygulanan karekod sistemi, YÖREX'te görücüye çıktı.

Ayvalık Zeytinyağı'nın dünya arenasında rekabetçiliğini artıracak karekod takip sistemiyle hazırlanan "ürün kimliği" hem taklit ve tağşişin önüne geçilmesini sağlıyor hem de üst kaliteli zeytinyağının tanıtımını sağlıyor.

Ayvalık bölgesinden 33 markanın coğrafi işaret tescili aldığını belirten Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, taklit ve tağşişin en çok yapıldığı gıda ürünlerinden birinin zeytinyağı olduğunu ve en çok da Ayvalık markası kullanılarak taklit ve tağşiş yapıldığına dikkat çekti. Ali Uçar, "Bakanlığın açıklamış olduğu taklit ve tağşiş listelerine baktığımız zaman listede yer alan markaların hiçbirinin üretim yerinin Ayvalık olmadığını ama Ayvalık markasını kullandıklarını görüyoruz. Zeytinyağında dünyaca ünlü Ayvalık markasını kullanıyorlar. Buna bir önlem almak için bir ürün kimliği oluşturduk. Bunun bir örneği İtalya Toskana'da, bir de Ayvalık'ta var. Karekod ile hazırlanmış bu ürün kimliği neticesinde coğrafi işaret hologramımızla bu karekodu okuttuğunuzda burada ürünün doğrulamasını yapabiliyorsunuz. Tarladan sofraya kadar Türk Gıda Kodeksine göre ürünün tüm üretim aşamalarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ürünün duyusal analiz sonuçlarına da ulaşabiliyorsunuz" dedi.

"Zeytinyağımızın katma değerini artırmaya çalışıyoruz"

Duyusal analiz konusunda Türkiye'de akredite olmuş yalnızca 3 kurumdan biri olan ATOLAB (Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvarı) ile fuara katıldıklarını belirten Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Karekodlu ve Ayvalık Ticaret Odası coğrafi işaretli bir ürünü aldıklarında bilsinler ki muhakkak güvendeler, herhangi bir şekilde sahte ürün almamış oluyorlar. Ürün kimliğini de takip ederlerse buradan karekodu okuttukları takdirde ürünle ilgili her türlü bilgiye sahip olabilirler hatta fiyat kontrolünü bile yapabilirler" açıklamalarında bulundu. Ürün kimliğinin özellikle yurt dışı piyasasında ürünün katma değerinin artmasında etkili olduğunu ifade eden Uçar, "Ayvalık Ticaret Odası çatısı altında Ayvalık zeytinyağı markası açısından üst marka oluşturup, tüm firmaları kümeleştirmeye çalışıyoruz. Katma değerli ürün ortaya çıkarmamız lazım, bu katma değerli ürünlerimizle yurt dışındaki piyasalarda rekabet edebilmemiz lazım. Bunu yapmak için premium kalite zeytinyağlarını ön plana çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'tan Yörex'te Karekodlu Zeytinyağı Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:23:29. #7.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'tan Yörex'te Karekodlu Zeytinyağı Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.