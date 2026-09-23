Azamara Onward kruvaziyeri, 668 yolcusuyla Muğla\'nın Marmaris ilçesine yanaştı

Malta bayraklı "Azamara Onward" isimli kruvaziyer, 668 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Ege ve Akdeniz turu kapsamında Rodos Adası'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 181 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 668 yolcu ile 396 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden yolcuların bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Geminin sonraki durağının Girit Adası olacağı öğrenildi.