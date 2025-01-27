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Ekonomi

Azerbaycan'da Yatırımlar Devam Ediyor

Azerbaycan\'da Yatırımlar Devam Ediyor

Cengiz İnşaat, Karabağ'da önemli projeleri tamamlayarak Azerbaycan'a ekonomik katkı sağlıyor.

27.01.2025 12:22
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Azerbaycan'ın 30 yıl sonra geri aldığı toprakları Karabağ'da ekonomik istikrarın sağlanması için yatırımlar devam ediyor. Bölgede savaşın izlerinin silinmesi ve ekonomik olarak Azerbaycan'la entegrasyonunun sağlanması için devam eden projelere Türk şirketler de katkı sağlıyor. Bu kapsamda Azerbaycan'da önemli görevler üstlenen Cengiz İnşaat, Şuşa Otoyolu, Şuşa Zafer Yolu ve Zabuxçay Barajı'nın yapımını tamamlayarak Azerbaycan Devleti'ne teslim etti.

Dünyada önemli altyapı projelerini üstlenerek o ülkelerin ekonomik kalkınmasına destek veren Cengiz İnşaat, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin yeniden imarında da sorumluluk üstlendi. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'ın ekonomik kalkınması için başlatılan projeler devam ederken, şirket bölgenin stratejik güzergahı olan Şuşa Otoyolu, Şuşa Zafer Yolu ve Zabuxçay Barajı'nın yapımını tamamlayarak Azerbaycan Devleti'ne teslim etti.

Yapılan açıklamaya göre, Fuzuli'yi Şuşa'ya bağlayan Şuşa Otoyolu'nda; 3 adet çift tüplü tünel ve 3 adet çift yönlü itme-sürme viyadük inşasını tamamlayan Cengiz İnşaat, bu önemli projede Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Kurumu ile çalışarak otoyol projesinin 5'inci kesiminin inşaatını başarılı bir şekilde ve kısa sürede tamamladı. Yine işgalden kurtarılan bölgelerin tarımda alanlarının su ihtiyacını karşılamak için Laçin bölgesinde inşa edilen Zabuxçay Barajı da Cengiz İnşaat tarafından tamamlandı. Karabağ Bölgesi'ndeki ekonomik hayatın yeniden canlandırılması için bölgenin en önemli projeleri arasında yer alan baraj sayesinde 12 bin 100 hektarlık tarım alanının su ihtiyacı karşılanacak. Baraj yapımının tamamlanmasıyla birlikte Gubadlı ve Zengilan bölgelerinde yeni modern sulama sistemleri hayata geçirilecek ve bunların işletilmesi için uzaktan kumanda sistemi (SCADA) kurulacak.

Azerbaycan'ın 'İlk'lerine imza attı

Bir millet iki devlet anlayışıyla çalışmalar yürüttükleri Karabağ'daki projeleri tamamlamanın gururunu yaşadıklarını anlatan Cengiz İnşaat Proje Müdürü Ekrem Tütüncü, "Azerbaycan'ın askeri zaferinin yanında ekonomik zaferi de hedeflediği projelere destek vermeyi bir sorumluluk olarak gördük. Savaş sonrasında yapımını kısa sürede gerçekleştirdiğimiz Şuşa Zafer Yolu'ndan sonra Şuşa Otoyolu ile hızlı ve güvenli bir ulaşım rotası sağladık. Üç tünel, üç de viyadüğün bulunduğu bu kapsamlı projeyle Azerbaycan'ın ilk tünel inşaatını biz yapmış olduk. Karabağ bölgesindeki ilk baraj olan Zabuxçay Barajı'nı inşa etmenin gururunu yaşarken bölgenin tarımsal kalkınması için önemli bir projeye imza atmış olduk. Gelecek dönemde de dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'da projeler üstlenmeye ve Azerbaycan'ın kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cengiz İnşaat, Azerbaycan, Karabağ, Ekonomi, Turizm, Tarım, Şuşa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Azerbaycan'da Yatırımlar Devam Ediyor - Son Dakika

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