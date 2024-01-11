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Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatı geçen yıl yüzde 5,3 arttı - Son Dakika
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Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatı geçen yıl yüzde 5,3 arttı

Azerbaycan, geçen yıl doğal gaz ihracatını 2022'ye göre yüzde 5,3 artırarak 23,8 milyar metreküpe çıkardı. Türkiye'ye ise 9,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Avrupa'ya 11,8 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini açıkladı. Türkiye'ye yapılan ihracatın 5,6 milyar metreküpü Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) üzerinden gerçekleştirildi.

Azerbaycan\'ın doğal gaz ihracatı geçen yıl yüzde 5,3 arttı
11.01.2024 - 13:51,
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Azerbaycan, doğal gaz ihracatını geçen yıl 2022'ye göre yüzde 5,3 artırarak 23,8 milyar metreküpe çıkartırken, Türkiye'ye 9,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin geçen yıl Avrupa'ya 11,8 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiğini belirtti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'ye 9,5 milyar metreküp ihraç ettiklerini kaydeden Şahbazov, bunun 5,6 milyar metreküpünün Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gürcistan'a da 2,5 milyar metreküp doğal gaz ihracatı gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Şahbazov, Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatını geçen yıl 2022'ye göre yüzde 5,3 artarak 23,8 milyar metreküpe çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatı geçen yıl yüzde 5,3 arttı - Son Dakika
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