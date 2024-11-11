Babadağ Belediyesi Tekstil Fuarında Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Babadağ Belediyesi Tekstil Fuarında Büyük İlgi Gördü

Babadağ Belediyesi Tekstil Fuarında Büyük İlgi Gördü

Babadağ Belediyesi, Denizli'de düzenlenen 5. İplik, Kumaş, Tekstil Aksesuarları ve Tekstil Teknolojileri Fuarı'nda açtığı stantla dikkat çekti. Başkan Murat Kumral, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek Denizli'nin tekstil potansiyelini ve projelerini değerlendirdi.

11.11.2024 10:52  Güncelleme: 10:53
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Babadağ Belediyesi tarafından Denizli 5. İplik, Kumaş, Tekstil Aksesuarları ve Tekstil Teknolojileri Fuarında açılan stant büyük ilgi gördü. Babadağ Belediyesi standını ziyaret eden Başkan Murat Kumral, Denizlili tekstilcilerle de bir araya gererek hem ulusal hem de uluslararası alanda üretim gücünü artıracak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Denizli'de düzenlenen 5. İplik, Kumaş, Tekstil Aksesuarları ve Tekstil Teknolojileri Fuarını ziyaret etti. Başkan Kumral, fuarda stant açan yerli ve yabancı firmalarla görüşerek sektörün yeni ürünlerini ve teknolojilerini yakından inceledi. Fuarda yapılan temaslarda, Denizli'nin hem ulusal hem de uluslararası alanda üretim gücünü artıracak projeler üzerinde duruldu.

Başkan Kumral, tekstil sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek, Denizli'nin bu alandaki üretim potansiyelini ve yenilikçi projelerini değerlendirme fırsatı buldu. Kumral, sektörün geleceğine yön veren firmalarla istişarede bulunarak şehrin tekstil sektöründeki önemini bir kez daha vurguladı. Başkan Kumral, şehrin tekstil sektöründe rekabetçi kimliğini güçlendirmek için yürütülen çalışmalara dikkat çekti ve fuarın bu anlamda önemli bir buluşma noktası olduğunun altını çizdi.

Babadağ standı büyük ilgi gördü

Başkan Kumral, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, organizasyonun sektör için büyük bir katkı sağladığını ifade etti. Babadağ Belediyesi olarak bu tür etkinliklere destek olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Kumral, fuar alanında açılan Buldan Belediyesi Standına tüm ziyaretçileri davet etti. Babadağ'ın tekstil üretimindeki katkılarını yakından görmek isteyen ziyaretçiler, stantta belediyenin ve ilçe tekstil sektörünün potansiyeli hakkında bilgi alma şansı buldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Babadağ, denizli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Babadağ Belediyesi Tekstil Fuarında Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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