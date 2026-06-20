Babalar Günü ve YKS Aynı Gün: Özel Mesajlar

Bu yıl Babalar Günü'nün üniversite sınavları ile aynı güne denk geldiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl Babalar Günü gerçekten de çok önemli bir güne dek geliyor. Babalar iki türlü sevinecek. Biri çocuklar üniversiteyi kazanacak. Hem onun için sevinecekler, ikincisi tabi Babalar Günü çok önemli. Evimizin direği dediğimiz aile birlikteliğinin sağlandığı. Evimizin, yuvamızın teminatı, evimizin direği, annemizle birlikte ve bizi hayata getirdikleri için bu özel günü babalarımızı kutlamak veya küçük hediyelerle, babanızın sevdiği herhangi bir hediyeyle onu almanız çok önemli. Ama sakın mesajla, telefonla falan olmasın bu iş. Başka bir memlekette olsa bu özel günde, annenizi, babanızı biraz maliyetli olacak ama ziyaret edip bir buse almanız belki en büyük hediye olacak" dedi.

"Sınav günü gürültüye ara verilmeli"

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin geleceğini etkileyecek olan YKS için sessizlik çağrısında bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Trafikte de yoğunluk olacak. Aynı şekilde üniversite imtihanı, çocukların dikkatinin dağılmaması, gençlerimizin bu istedikleri üniversitelerde okumasının temin edilmesiyle ilgili motive edilmeli. Böyle gürültü, klakson çalmadan trafik kurallarına riayet edilirse okul önlerinde özellikle. Veyahut imtihana girecekleri bölgelerde buna çok dikkat etmek lazım. Dikkat dağınıklığı oluşturmasın" şeklinde konuştu.

"Babalar Günü'nde en değerli hediye hatırlanmak"

Özel günlerin ekonomik hareketliliğin yanı sıra toplumsal dayanışmayı da artırdığına dikkat çeken Palandöken, "En önemlisi esnaf açısından özel günler. Çiçekçisinden, tatlıcısından babanızın sevdiği bir ürünü almak tabii imkanları olanlar için çok iyi. Konfeksiyon olur, ayakkabı olur yani bütün sektörler bu beklenti içerisinde. Bu beklentinin ne zamanları oluyor biliyorsunuz. Şeker bayramı, kurban bayramı. Akabinde Sevgililer Günü, Anneler Günü, işte Babalar Günü. Bu günler tabii ki olmazsa olmaz esnaf açısından da. Onlar da artık bu tür hediyeleri bir konsept halinde sunmaya çalışıyorlar. Babanızın sevdiği şeyleri de siz biliyorsunuz. Hiçbir şey almasanız bile onu ziyaretle taçlandırırsınız. Bizim için önemli olan ailelerin bütünlüğünün korunması ile ilgili, geleneklerin idamesi ile ilgili. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah ki dileğinizle kalbinizden geçen üniversitelere girme imkanı kazanırsınız. Başarılı olmanın sadece eğitimle değil, her türlü meslekte de başarılı olma şansınızın olduğunu unutmayın. Bu yıl tahmin ediyorum iki buçuk milyon gencimiz bu sınavlara girecek. Dolayısıyla Babalar Günü ve hayata ilk adımlarını atacağı üniversite günlerinin temeli atılacağı iki sevinci bir arada yaşama günü olarak söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA