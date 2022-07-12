Babasına ait hesapta işlem yapan bankacı, tazminatsız işten kovuldu - Son Dakika
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Babasına ait hesapta işlem yapan bankacı, tazminatsız işten kovuldu

12.07.2022 14:07

Yıllardır süren davada bir bankacı çalıştığı bankada, babasına ait hesapta işlem yaptığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı almadan işten kovuldu.

Özel bir banka şubesinde, babasına haber vermeden hesapta işlem yapan bankacı, usulsüz işlem yaptığı gerekçesiyle tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan genç bankacı, iş akdinin davalı banka tarafından haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek; kıdem ve ihbar tazminatı, ücret ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Davalı banka şubesi avukatı ise davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı banka temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

"AÇIKÇA BİR ŞEKİLDE USULSÜZLÜKTÜR"

Baba da olsa başka birinin hesabında izinsiz işlem yapılamayacağına dikkat çekilen kararda şöyle denildi: "Davacı işçinin çalıştığı bankada babası adına mevcut hesapta işlem yaparken, babasının yokluğunda işlem yapıp yerine imza attığı ve bu durumun anlaşılması üzerine iş akdine bu sebeple son verildiği ortadadır. Bankacılık her şeyden önce güven esasına göre çalışılan bir yer olup davacı işçinin feshe konu edilen eylemi açık bir şekilde usulsüzlüktür, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmaz. Açıklanan nedenle, davalı işveren fesihte haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

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Kaynak: İHA

Yargıtay, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Babasına ait hesapta işlem yapan bankacı, tazminatsız işten kovuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasına ait hesapta işlem yapan bankacı, tazminatsız işten kovuldu - Son Dakika
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