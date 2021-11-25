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BAE ile yapılan anlaşmaya ilişkin Merkez Bankası'ndan açıklama: İş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır - Son Dakika

BAE ile yapılan anlaşmaya ilişkin Merkez Bankası'ndan açıklama: İş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır

25.11.2021 12:37
BAE ile yapılan anlaşmaya ilişkin Merkez Bankası'ndan açıklama: İş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı Anlaşması kapsamında, iki banka arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlandığı belirtildi.

Uzun yıllar sonra Türkiye'ye gelen BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın tarihi ziyaretinde birçok anlaşmaya imza atıldı. Türkiye ve BAE, enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında işbirliği yapacak.

KAVCIOĞLU VE MAZROUİ İMZLADI

Anlaşma imzalanan kurumlardan biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı'nı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail bin Mohamed Al Mazroui imzaladı.

"İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PLANLANMAKTA"

Merkez Bankası'ndan konuya dair bir yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri, Merkez Bankası, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BAE ile yapılan anlaşmaya ilişkin Merkez Bankası'ndan açıklama: İş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır - Son Dakika Ekonomi


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