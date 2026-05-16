BAE OPEC'ten Ayrılma Kararını Açıkladı

16.05.2026 13:58
BAE Enerji Bakanı, OPEC'ten ayrılmanın siyasi gerekçeleri olmadığını vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, ülkesinin OPEC ve OPEC+'dan ayrılma kararının siyasi gerekçelere dayanmadığını ve bunun BAE ile ortakları arasında herhangi bir ayrılığı yansıtmadığını belirtti.

Mezrui, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, BAE'nin OPEC ve OPEC+'dan ayrılma kararının, ülkenin uzun vadeli ekonomik vizyonu, gelişen enerji kapasitesi ve küresel enerji güvenliğine bağlılığı doğrultusunda alınmış egemen ve stratejik bir karar olduğunu ifade etti.

Kararın, ulusal üretim politikası ve gelecekteki kapasiteye ilişkin kapsamlı değerlendirmelerin ardından alındığını kaydeden Mezrui, bunun yalnızca BAE'nin ulusal çıkarları, güvenilir enerji tedarikçisi olma sorumluluğu ve piyasa istikrarına bağlılığı temelinde şekillendiğini aktardı.

Mezrui, söz konusu kararın herhangi bir siyasi mülahazaya dayanmadığını ve BAE ile ortakları arasında bir ayrılığı yansıtmadığını yineleyerek, ülkesinin kararlarının dış spekülasyonlarla değil ulusal çıkarlarla yönlendirildiğini belirtti.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, BAE'nin OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararının "kimseyi hedef almayan, stratejik ve iyi düşünülmüş bir karar" olduğunu söylemişti.

BAE, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

