BAE Systems Rekor Siparişlerle Büyüyor

Ekonomi

İngiltere'nin en büyük silah şirketi BAE Systems, Rusya- Ukrayna Savaşı ile ülkelerin savunma bütçelerinin arttığı bir dönemde rekor sayıda sipariş aldığını açıkladı.

BAE Systems, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, İngiliz şirketin gelirleri 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 28,33 milyar sterlin seviyesine yükseldi. Şirketin 2024'te ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş karı da 2023'e göre yine yüzde 14 artarak 3,01 milyar sterline ulaştı.

BAE Systems'in hisse başına karı ise 62,2 sterlinden 68,5 sterline yükseldi.

BAE Systems, geçen yıl 33,7 milyar sterlin değerinde yeni sipariş alırken, şirketin mevcut birikmiş siparişlerinin toplamı da geçen yıl 8 milyar sterlin artarak 77,8 milyar sterline ulaştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan beri Avrupa ülkelerindeki savunma harcamalarındaki artıştan faydalanan BAE Systems, savaş uçağı, denizaltı ve fırkateyn siparişlerinde yüksek taleple karşı karşıya kaldı.

Ülkeler güvenliğe yönelik giderek daha çeşitli ve karmaşık tehditlerle karşı karşıya kalırken, BAE Systems, bu yıl satışlarının yüzde 9 ve karının da yüzde 8 artacağını öngörüyor.