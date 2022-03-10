Bafra'da arıcılara eğitim - Son Dakika
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Bafra'da arıcılara eğitim

10.03.2022 15:26
Bafra'da arıcılara eğitim

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, Bafra ilçesinde arı yetiştiricileri ile çiftçilere arı bitki ilişkisi eğitimi verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, Bafra ilçesinde arı yetiştiricileri ile çiftçilere arı bitki ilişkisi eğitimi verdi.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Bafra Dönüşüm Kadın Kooperatifi iş birliğiyle arı ve bitki konulu eğitim düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki eğitim toplantısına arıcılar ile çiftçiler katıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz tarafından verilen eğitimde arıların bitki gelişimine sağladığı katkılar anlatıldı.

İnsan yaşamını etkileyen arıların, iklim ve çevre faktörlerine de olumlu hizmet verdiğini belirten Dr. Korkmaz, arıcılığın tarımsal ekonomi açısından önemine dikkat çekerek kentte yaygınlaşması gerektiğini kaydetti. Arıcılığın tarımın önemli dallarından biri olduğunu da söyleyen Ali Korkmaz, "Arıcılık alanında belirli bir araziye bağlı kalmadan üretim yapılabilmekte, istihdam imkanı sağlamakta. Tarımsal kalkınmada önemli bir paya sahip arıcılığa ve üretime gençlerimizi de teşvik etmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin tarımsal üretimde her zaman yanında olup destek vereceğiz" dedi. - SAMSUN

Bafra'da arıcılara eğitim

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Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Bitki, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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