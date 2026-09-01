Bafra'da Aronya Hasadı Başladı - Son Dakika
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Bafra'da Aronya Hasadı Başladı

Bafra\'da Aronya Hasadı Başladı
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Bafra Ovası'ndaki aronya üreticileri, fidanların ücretsiz dağıtımıyla hasada başladı.

Samsun'un Bafra Ovası'nda aronya üreticileri, hasada başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde ücretsiz dağıtılan fidanlarla üretime başlayan çiftçiler, ürünlerini sipariş üzerine satışa sunuyor.

Bafra'nın Karaburç Mahallesi'nde aronya üretimi yapan Hülya Yangın Ertekin, yaklaşık 5 yıl önce dikimini gerçekleştirdikleri aronya fidanlarında 4'üncü yılda hasada başladıklarını söyledi. Üretici Ertekin, aronya meyvesine olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Sipariş üzerine çalışıyoruz. Aronyanın faydalarının insanlar tarafından artık daha fazla bilinmesi talebi de artırdı. Özellikle antioksidan özelliğinin yüksek olması nedeniyle tercih ediliyor. Ancak tüketim miktarına da dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Aronya üretimine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle başladıklarını ifade eden Ertekin, fidanların ücretsiz olarak dağıtıldığını ve kendilerinin de talepte bulunarak dikim yaptıklarını kaydetti.

Pazarlama konusunda şu an ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Ertekin, Bafra'daki aronya üreticilerinin bir araya gelerek daha geniş pazarlara ulaşması gerektiğini söyledi. Ertekin, "Bafra'da aronya üreticileri olarak birlik olup ürünlerimizi daha geniş pazarlara taşımak istiyoruz. Dondurma fabrikalarından da aronya için talep olduğunu biliyoruz. Bu taleplere daha iyi cevap verebilmek için kooperatif çatısı altında toplanarak satışlarımızı bu şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Üreticiler, bölgede aronya üretiminin yaygınlaşması ve oluşturulacak kooperatif yapılanmasıyla birlikte ürünün daha geniş pazarlara ulaştırılmasını hedefliyor.

Kaynak: İHA

Bafra Ovası, Ekonomi, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra'da Aronya Hasadı Başladı - Son Dakika

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