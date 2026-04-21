Bafra'da Karaca Kurtarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen karacanın kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Kanala düşen karacaya "şefkat eli" uzatıldığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Samsun Bafra'da sulama kanalına düşen karaca, ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği müdahale ile kurtarıldı. Kanaldan çıkarılan ve sağlık kontrolünden geçirilen karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı."
