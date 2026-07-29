Bafra\'da Yamaç Paraşütü Projesi Desteklendi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde "Bafra'da Yamaç Paraşütü ile Doğa Turizmi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi", Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

OKA tarafından yürütülen 2026 Yılı "Anadoludakiler: Turizm ve Yöresel Değerler Teknik Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan proje için sözleşme; OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Bafra Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Er tarafından imzalandı. OKA'nın 2026 yılı teknik destek programı kapsamında kabul edilen proje ile Bafra'nın sahip olduğu doğal ve turistik zenginliklerin daha etkin değerlendirilmesi hedefleniyor. Özellikle son yıllarda ilgi gören yamaç paraşütü alanında ilçenin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, destinasyon yönetimi konusunda nitelikli çalışmaların hayata geçirilmesi ve Bafra'nın doğa turizmindeki marka değerinin artırılması amaçlanıyor.

Teknik destek programı kapsamında sağlanacak eğitim, danışmanlık ve kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri sayesinde Bafra'nın doğa turizmi alanında daha güçlü bir altyapıya kavuşması ve alternatif turizm imkanlarının geliştirilmesi planlanıyor. Bafra Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği'nden yapılan açıklamada, ilçenin eşsiz doğal güzelliklerinin macera turizmiyle buluşturularak ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür bir turizm destinasyonu haline getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bu proje ile birlikte Bafra'nın doğa turizminde yeni bir ivme kazanması, yamaç paraşütü başta olmak üzere alternatif turizm faaliyetleriyle hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.