Bafra Karma OSB\'de doluluk yüzde 82\'ye ulaştı, yatırım talepleri değerlendiriliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Bafra Karma Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nde(OSB) doluluk oranı yüzde 82'ye ulaştı. 114 sanayi parselinin bulunduğu OSB'de yatırımlar ve firmalardan gelen taleplerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bafra Karma OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda OSB'de yürütülen iş ve işlemler ile firmalardan gelen talepler görüşüldü. Karma OSB'de yüzde 82 doluluk oranına ulaşılması, Bafra'daki sanayi yatırımlarındaki hareketliliği ortaya koydu. Bölgedeki yeni yatırımlar ve altyapı çalışmalarının da üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Toplantının ardından Vali Tavlı ve beraberindeki heyet, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Burada revize imar planının son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Vali Tavlı ayrıca, 25 bin metrekarelik alanda fide yetiştiriciliği yapan firmaya ait modern serayı ziyaret ederek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.