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Bafra OSB'de 136 parselin 66'sının tahsisi tamamlandı - Son Dakika

Bafra OSB'de 136 parselin 66'sının tahsisi tamamlandı

11.12.2021 20:01
Bafra OSB'de 136 parselin 66'sının tahsisi tamamlandı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 136 sanayi parselinden oluşan Bafra OSB'de 66 parselin tahsis işlemini gerçekleştiğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 136 sanayi parselinden oluşan Bafra OSB'de 66 parselin tahsis işlemini gerçekleştiğini söyledi.

Bafra Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bafra'nın sahip olduğu ova ile tarım kenti, Organize Sanayi Bölgesi ile sanayi kenti olduğunu vurgulayarak Bafra'nın sunduğu bu imkanlarla gerek tarıma dayalı sanayi gerekse diğer sanayi kollarında yatırımcılara büyük bir yatırım fırsatı sunduğunu ve bu noktada ilçedeki tarım potansiyelinin sanayi sektörüyle birleşmesi için gayretli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Vali Dağlı, şunları söyledi:

"136 sanayi parselinden oluşan Bafra OSB'de 66 parselin tahsis işlemini gerçekleştirdik ve 38 parselde üretim yaklaşık 1.200 çalışan ile devam etmektedir. 19 parsel proje aşamasında, 9 parselde ise inşaat çalışmaları sürmektedir. Özellikle Bafra OSB 2.etabın altyapı inşaatının tamamlanmasıyla birlikte OSB'ye yoğun şekilde arsa tahsis ve yatırım talebi gelmektedir. Gelen talepleri titiz bir şekilde değerlendiriyoruz ve Bafra ilçemize getireceği katkıyı en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz."

Dağlı ayrıca OSB'ye yapılan arsa tahsis taleplerine ilişkin firma yetkilileri ile ilerleyen günlerde birebir görüşerek nihai kararların verileceğini söyledi.

Yeni Hükümet Konağı inşaatı sürüyor

Öte yandan Vali Dağlı, Bafra Yeni Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulunarak Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'den ve firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Bafra'da 13 bin m2 alan içerisinde 10 bin 500 m2 kapalı alanı olacak şekilde inşaatı devam eden Hükümet Konağı'nın, hemen bitişiğinde Kızılırmak Nehri kenarına yapılacak olan millet bahçesi ve spor tesisleriyle bütünleşerek; Bafra'ya yeni bir çehre kazandıracağını ifade eden Dağlı, tamamlandığında birçok kamu kurumunun yeni Hükümet Konağı'nda vatandaşlara hizmet sunacağını belirtti.

Dağlı ayrıca inşaatı devam eden Hükümet Konağı'nda bu zamana kadar yapılan çalışmaların titizlikle yürütülmesinden dolayı Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve firma yetkililerine teşekkür ederek çalışmaların aynı hassasiyetle sürdürülmesini istedi. - SAMSUN

Bafra OSB'de 136 parselin 66'sının tahsisi tamamlandı
Bafra OSB'de 136 parselin 66'sının tahsisi tamamlandı

Zülkif Dağlı, Samsun, Bafra, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bafra OSB'de 136 parselin 66'sının tahsisi tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bafra OSB'de 136 parselin 66'sının tahsisi tamamlandı - Son Dakika
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