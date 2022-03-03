Bafralı çiftçiye 'pancar ekin' çağrısı - Son Dakika
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Bafralı çiftçiye 'pancar ekin' çağrısı

03.03.2022 15:16
Bafralı çiftçiye 'pancar ekin' çağrısı

Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası Ziraat Bölge Şefliği tarafından Bafralı çiftçilere 'şeker pancarı ekmeleri' çağrısı yapıldı.

Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası Ziraat Bölge Şefliği tarafından Bafralı çiftçilere 'şeker pancarı ekmeleri' çağrısı yapıldı.

Bafra Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda Çarşamba Şeker Fabrikası Ziraat Bölge Şefi İbrahim İvgen, Ziraat Mühendisleri Murat Berber ve Fatih Erdal tarafından bilgilendirme yapıldı. Bölge Şefi İvgen, çiftçilere pancarda 12 polar garantisi verildiğini ederek Bafralı çiftçileri pancar ekmeye davet etti.

Çiftçilere seslenen İvgen, "Daha fazla ekime müsait olduğunu düşündüğümüz topraklar Bafra'da daha yoğun. Burada başka ürünler de ekiyorsunuz. Hangi üründen daha fazla kazanıyorsanız tabii ki onu ekin. Ama bunun yanında bu fabrikanın yöremizde kalması adına, şeker fabrikasının dumanının tütmesi, en azından hepten söndürülmemesi için kendiniz, etrafınız 3-5 dönüm büyüklüğüne bakmadan bu pancarın burada hepten yok olmaması için hep birlikte bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor. Genel müdürlük tarafından yeni iyileştirmeler yapılarak 12 polar pirimi verildi. Bu sene açıklanan fiyat tonu 800 lira. Ama ekim ayının sonunda, kasım ayında tekrardan ekonomik doneler masaya yatırılarak güncellemeler yapılacak. 800 liranın dışında kota tamamlama pirimi 25 lira üzerine ilave edilecek. Bir de iştikak yüzdesini hayvanım yok küspe istemiyorum diyene de ton başına 50 lira küspe desteği olarak şu anda 875 lira, bu ekim ayında tekrar ekonomik durumlara göre güncellenecektir. Çiftçinin cebinden fazla para çıkmasın diye avans miktarı 3'ten 4'e çıkarıldı. Avansı yüzde 100 arttırarak 18 liradan 36 liraya çıkarıldı. İstihkak küspe de ton başına yüzde kotasını tamamlayanlara 17'den yüzde 20'ye çıkartıldı. Kotasını tamamlayamayanların ise yüzde 15'e düşüyor. Vatandaş mağdur olmasın diye 12 polar garanti. Bu da tonu 600 liraya geliyor" dedi. - SAMSUN

Bafralı çiftçiye 'pancar ekin' çağrısı

YORUMLAR
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Zaralı çiftçiler bilgilendirildi Zaralı çiftçiler bilgilendirildi ANTALYA'DA HORTUM YIKTI GEÇTİ ANTALYA'DA HORTUM YIKTI GEÇTİ

Murat Berber, Ziraat Odası, Çarşamba, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bafralı çiftçiye 'pancar ekin' çağrısı - Son Dakika


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