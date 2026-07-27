Bağ Üreticilerine İlaçlama Uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağ üreticilerini bağ salkım güvesinin 3. nesline karşı ilaçlama konusunda uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bağ salkım güvesine karşı larva (kurt) etkili ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanacak üreticilerin, özellikle erkenci bölgeler başta olmak üzere 3 gün içinde bağlarını ilaçlamaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca üreticilerin bağlarını düzenli olarak kontrol etmeleri istenerek, yoğunluk tespit edilmesi halinde unlubit zararlısına karşı mücadelenin de kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ürün kayıplarının önüne geçilebilmesi için üreticilerin belirtilen tarihlerde gerekli ilaçlamaları yapmaları ve ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kullanmaları çağrısında bulundu.