Bağımsız Denetim Usul ve Esaslarında Değişiklik

07.05.2026 12:55
Şirketlerin bağımsız denetime tabi olma kriterleri değişti, eşik değerler iki hesap dönemi geçerli.

Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun konuya ilişkin kararı ve bu kapsamdaki usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belirli şirketlerin bağımsız denetime tabi olabilmesi için aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşması gerekecek. Birbirini takip eden dönemlerde aşılan ölçütlerin ise aynı olması gerekmeyecek.

Eşik değerlerde değişiklik yapılması halinde, değişiklikten önceki hesap dönemlerine ilişkin denetime tabi olma veya denetim kapsamından çıkma değerlendirmeleri ilgili dönemlerde geçerli olan eşik değerlere göre yapılacak.

Denetime tabi olan şirketler ise belirtilen ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin iki hesap döneminde art arda altında kalmaları halinde, takip eden hesap döneminden itibaren denetim kapsamından çıkacak.

Ayrıca, enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin geçici madde de yeniden düzenlendi. 2024 yılı için 2022 yılına ait enflasyon etkisine göre düzeltilmemiş finansal tablolar esas alınacak. 2025 yılı ve enflasyon muhasebesinin devam ettiği dönemlerde ise aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından genel kurulda onaylanan finansal tablolardaki tutarlar dikkate alınacak.

Kaynak: AA

Ertan Torunoğulları, Marmaray'da görüntülendi
