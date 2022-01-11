Üye Girişi
Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep arttı - Son Dakika

Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep arttı

11.01.2022 13:44
Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep arttı

Yeni tip korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler, C vitamini deposu mandalinaya yöneldi.

Yeni tip korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler, C vitamini deposu mandalinaya yöneldi. Salgına karşı vücut dirençlerini artırmayı amaçlayanlar, semt pazarlarında daha da ucuza alınabilen mandalinaya rağbet gösterdi.

Kış aylarında tüketilmesi özellikle tavsiye edilen mandalinaya, artan vata sayılarıyla birlikte talep daha çok arttı. C vitamini oranı yüksek olan mandalina, soğuk havalarda sık görülen hastalıklarına karşı önleyici olmasından dolayı pazarın en çok tercih edilen meyve çeşitleri arasında yer aldı. Denizli'de kurulan semt pazarlarında mandalinaya olan talebin artmasıyla birlikte, pazarcı esnaflar da yükselen satışlardan memnun oldu.

"Şu anda satışlarımız çok iyi"

Denizli'de kurulan semt pazarında sattığı meyveler geçimini sağlayan Bayram Dedeli, vatandaşların daha çok mandalinayı pazarda uygun fiyatta buldukları için tercih ettiklerini belirtti. Dedeli, "Şu anda satışlarımız çok iyi. Elimdeki mandalinayı pazarda 4 ile 5 TL'ye satıyoruz. Markette ise 8 ile 9 TL'den aşağıya alamasınız. Daha çok vatandaş, pazaryerleri fiyatları uygun olduğu için burada alıyor. Marketlerde artan fiyatlardan dolayı pazarda yüzde 30 yoğunluk oluştu. Artık mandalinan zamanı da geçiyor. Bu hafta son sattığımız mandalinalar. Artık mandalina yerine portakal sezonu başlıyor. Vatandaşlar mandalina alıyor. Biz de vatandaşların rağbet göstermesinden memnunuz" dedi. - DENİZLİ

Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep arttı
Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep arttı
Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep arttı

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep arttı - Son Dakika Ekonomi


Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor başvurusunu yaptı         
13:47
Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu         
13:27
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 yaralı Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 yaralı         
13:20
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı         
11:15
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26

Son Dakika Haberleri
13:41 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile
13:26 Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu
13:26 Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:57 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi
12:55 Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
12:33 Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış
12:24 Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündeme düştü: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 13:53:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement