Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep arttı

Yeni tip korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler, C vitamini deposu mandalinaya yöneldi. Salgına karşı vücut dirençlerini artırmayı amaçlayanlar, semt pazarlarında daha da ucuza alınabilen mandalinaya rağbet gösterdi.

Kış aylarında tüketilmesi özellikle tavsiye edilen mandalinaya, artan vata sayılarıyla birlikte talep daha çok arttı. C vitamini oranı yüksek olan mandalina, soğuk havalarda sık görülen hastalıklarına karşı önleyici olmasından dolayı pazarın en çok tercih edilen meyve çeşitleri arasında yer aldı. Denizli'de kurulan semt pazarlarında mandalinaya olan talebin artmasıyla birlikte, pazarcı esnaflar da yükselen satışlardan memnun oldu.

"Şu anda satışlarımız çok iyi"

Denizli'de kurulan semt pazarında sattığı meyveler geçimini sağlayan Bayram Dedeli, vatandaşların daha çok mandalinayı pazarda uygun fiyatta buldukları için tercih ettiklerini belirtti. Dedeli, "Şu anda satışlarımız çok iyi. Elimdeki mandalinayı pazarda 4 ile 5 TL'ye satıyoruz. Markette ise 8 ile 9 TL'den aşağıya alamasınız. Daha çok vatandaş, pazaryerleri fiyatları uygun olduğu için burada alıyor. Marketlerde artan fiyatlardan dolayı pazarda yüzde 30 yoğunluk oluştu. Artık mandalinan zamanı da geçiyor. Bu hafta son sattığımız mandalinalar. Artık mandalina yerine portakal sezonu başlıyor. Vatandaşlar mandalina alıyor. Biz de vatandaşların rağbet göstermesinden memnunuz" dedi. - DENİZLİ