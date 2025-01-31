Bağlıkaya'nın Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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Ekonomi

Bağlıkaya'nın Yılın Kareleri Oylaması

Bağlıkaya\'nın Yılın Kareleri Oylaması

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 2024 Yılın Kareleri oylamasına katıldı, çeşitli kategorilerde seçim yaptı.

31.01.2025 16:49
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bağlıkaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karesine oy veren Bağlıkaya, "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk Bakış" isimli fotoğrafını seçti.

Bağlıkaya, "Haber" alanında Tahsin Ceylan'in "Su Seviyesi" isimli fotoğrafını tercih ederken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" karesini oyladı.

Son olarak "Günlük Hayat" kategorisini inceleyen Bağlıkaya, oyunu Cem Tekkeşlioğlu'nun "Pamuk Şekerci" fotoğraflarından yana kullandı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bağlıkaya'nın Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

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