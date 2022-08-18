175 metrelik "Blue Sapphire" adlı kruvaziyer de yolcularını indirmek için Rodos Limanı'ndan 435 yolcu ve 397 personeliyle Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı.

210 metrelik gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Bodrum Çarşısı, Kumbahçe ve Paşatarlası ile yat limanını gezdi bazıları da denize girdi.

Kaynak: AA

Marmaris, Bodrum, Bahama, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Seabourn Encore ile Blue Sapphire Bodrum'da demirledi - Son Dakika

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