Seabourn Encore ile Blue Sapphire Bodrum'da demirledi - Son Dakika
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Seabourn Encore ile Blue Sapphire Bodrum'da demirledi

18.08.2022 16:24
Seabourn Encore ile Blue Sapphire Bodrum'da demirledi

Bahama bandıralı "Seabourn Encore" ve "Blue Sapphire" adlı kruvaziyerler, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bahama bandıralı "Seabourn Encore" ve "Blue Sapphire" adlı kruvaziyerler, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port büyük iskelesinden Bodrum Cruise Port' yanaştırılan "Seabourn Encore" adlı gemide, çoğunluğu ABD ve İngiltere uyruklu 416 yolcu ile 418 personel bulunuyor.

210 metrelik gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Bodrum Çarşısı, Kumbahçe ve Paşatarlası ile yat limanını gezdi bazıları da denize girdi.

Gemi gece saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek.

175 metrelik "Blue Sapphire" adlı kruvaziyer de yolcularını indirmek için Rodos Limanı'ndan 435 yolcu ve 397 personeliyle Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı.

Kruvaziyerin 21 Ağustos'a kadar limanda kalacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Marmaris, Bodrum, Bahama, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seabourn Encore ile Blue Sapphire Bodrum'da demirledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seabourn Encore ile Blue Sapphire Bodrum'da demirledi - Son Dakika
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