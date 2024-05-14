Bahamalar bayraklı kruvaziyer Muğla Bodrum'a 435 yolcu getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer Muğla Bodrum'a 435 yolcu getirdi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer Muğla Bodrum\'a 435 yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine 435 yolcu taşıyan Bahamalar bayraklı 'Seabourn Quest' isimli kruvaziyer, Dikili Limanı'nın ardından Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemiye çoğunluğu ABD'li 435 yolcu ve 348 personel bulunuyor. Yolcular, gemiden inerek Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaparak tarihi yerleri gezdi. Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

14.05.2024 15:40
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Bahamalar bayraklı "Seabourn Quest" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 435 yolcu getirdi.

Dikili Limanı'nın ardından ilçeyi ziyaret eden 198 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 435 yolcu ile 348 personel bulunduğu belirtildi.

İşlemlerin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı, tarihi yerleri gezdi.

Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bahamalar bayraklı kruvaziyer Muğla Bodrum'a 435 yolcu getirdi - Son Dakika

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