Bodrum'a lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile 515 yolcu geldi - Son Dakika
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Bodrum'a lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile 515 yolcu geldi

28.09.2022 14:31
Bodrum'a lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile 515 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore", Bodrum Limanı'na demir attı.

Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore", Bodrum Limanı'na demir attı.

Çeşme Limanı'ndan gelen 210 metrelik kruvaziyer, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide ağırlıklı Amerikalı ve İngiliz 515 yolcu, 432 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, şehit turuna çıktı. Tarihi alanları gezen turistlerden bazıları Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde denize de girdi.

Geminin gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Bahamalar, Bodrum, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a lüks yolcu gemisi 'Seabourn Encore' ile 515 yolcu geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'a lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile 515 yolcu geldi - Son Dakika
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