Büyük gezinti gemisi "Norwegian Jade" Bodrum'a geldi - Son Dakika
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Büyük gezinti gemisi "Norwegian Jade" Bodrum'a geldi

21.08.2022 16:10
Büyük gezinti gemisi "Norwegian Jade" Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı "Norwegian Jade" isimli büyük gezinti gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bahamalar bayraklı "Norwegian Jade" isimli büyük gezinti gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Santorini Limanı'ndan yola çıkan ve Bodrum'a ulaşan 294 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğunluğu ABD'li, İngiliz ve İspanyol olmak üzere toplam 1214 yolcu ile 1029 personel bulunuyor.

Bodrum Yolcu Limanı'na ilk kez geldiği bildirilen gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüdü. Bazı tarihi yerleri ve çarşıyı gezen turistler alışveriş de yaptı.

Geminin, Heraklion Limanı'na gitmek üzere akşam ilçeden ayrılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Bahamalar, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyük gezinti gemisi 'Norwegian Jade' Bodrum'a geldi - Son Dakika

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