Yolcu gemisi "Island Sky" Fethiye'ye geldi - Son Dakika
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Yolcu gemisi "Island Sky" Fethiye'ye geldi

28.09.2022 17:08
Yolcu gemisi "Island Sky" Fethiye'ye geldi

Bahamalar bayraklı yolcu gemisi "Island Sky", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Bahamalar bayraklı yolcu gemisi "Island Sky", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Kuşadası Limanı'ndan gelen 91 metrelik kruvaziyer, sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştırıldı. Gemide ağırlıklı Amerikalı 61 turist bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, şehit turuna çıktı. Turistlerden bazıları Ölüdeniz'e ve tarihi alanları gezmeye, bazıları da şehirde tura çıktı.

Geminin gece saatlerinde Antalya'ya hareket edeceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kuşadası Limanı, Bahamalar, Fethiye, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yolcu gemisi 'Island Sky' Fethiye'ye geldi - Son Dakika

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