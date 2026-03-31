Bahar Aylarında Alerjik Rinit Uyarısı - Son Dakika
Bahar Aylarında Alerjik Rinit Uyarısı

31.03.2026 10:13
Prof. Dr. Bülent Bozkurt, bahar aylarında alerjik rinit vakalarının artabileceğini belirtti.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Bozkurt, bahar aylarında alerjik rinit vakalarında artış yaşanabileceğini ve erken tanının önemli olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, halk arasında "saman nezlesi" olarak da bilinen alerjik rinitin, bağışıklık sisteminin polen, ev tozu, hayvan tüyleri ve küf sporları gibi çevresel alerjenlere aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıktığını aktardı.

Hastalığın özellikle bahar aylarında artan polen yoğunluğu nedeniyle daha sık görüldüğünü kaydeden Bozkurt, "Bu durum yalnızca bireylerin yaşam kalitesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda toplum sağlığı üzerinde de önemli bir yük oluşturur." ifadesini kullandı.

Bozkurt, hastalıkta en sık görülen belirtilerin hapşırık, burun akıntısı, tıkanıklık, kaşıntı, gözlerde sulanma ve boğazda gıcık hissi olduğuna, şikayetlerin iş ve okul performansını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

"İmmünoterapi uzun vadeli çözüm sunabilir"

Hastalığın en çok soğuk algınlığıyla karıştırıldığını vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Uzun sürmesi ve ateşin eşlik etmemesi, alerjik riniti diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından ayıran en önemli özellikler. Alerjik rinitin mevsimsel ve yıl boyu devam eden iki farklı türü var. Mevsimsel rinit, özellikle bahar ve yaz aylarında polenlere bağlı gelişir. Yıl boyu süren rinit ise daha çok ev içi alerjenlerle ilişkili. Tedavide en etkili yöntem, alerjenlerden kaçınmak. Ev ortamının düzenli temizlenmesi, hava filtrelerinin kullanılması ve polen yoğunluğunun artacağı dönemlerde dış ortamdan kaçınılması gerekiyor. Gerekli durumlarda burun spreyleri, antihistaminik ve dekonjestan ilaçlar, şikayetleri hafifletebiliyor. Alerji uzmanları tarafından uygun görülen immünoterapi (aşı tedavisi) ise uzun vadeli çözüm sunabilir."

Bozkurt, alerjik rinitte farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu, belirtilerin erken tanınması halinde uygun önlemler ve tedavi yöntemleri sayesinde hastaların daha sağlıklı yaşam sürebileceğini kaydetti.

Hastalığın yalnızca bireysel rahatsızlık değil, aynı zamanda toplum genelini etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğuna işaret eden Bozkurt, erken teşhis ve doğru tedavinin önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

Bülent Bozkurt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bahar Aylarında Alerjik Rinit Uyarısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Bahar Aylarında Alerjik Rinit Uyarısı - Son Dakika
