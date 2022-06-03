Bahar balında 12 yıl sonra yaşanan bolluk arıcıları sevindirdi - Son Dakika
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Bahar balında 12 yıl sonra yaşanan bolluk arıcıları sevindirdi

03.06.2022 09:46
Bahar balında 12 yıl sonra yaşanan bolluk arıcıları sevindirdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bahar aylarında yağan yağışların ardından 12 yıl sonra bahar balı alan arıcılar, büyük sevinç yaşadı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bahar aylarında yağan yağışların ardından 12 yıl sonra bahar balı alan arıcılar, büyük sevinç yaşadı.

12 yıl aranın ardından baharda yağan yağışların balda bolluk ve bereket getirdiğini dile getiren Denizli Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hakan Aytekin, "Kurak geçen yıllara göre bu sene baharda azda olsa yağış alan ilçemizde arıcıların yüzü güldü. 12 yıllık bir aradan sonra bahar balı almak nasip oldu. Buldan'ın florası çok zengin. Geçen yıllarda yapılan izotop araştırmasında Denizli'nin ilçeleri arasında Kale den sonra ikinci olarak Buldan balı seçilmişti. Akasya, yonca, üçgül, ballıbaba, efenk, tavşancıl, karaağaç, ıhlamur, sarıçiğdem ve daha ismini sayamayacağımız, bir kısmı Buldan a özgü endemik türler olmak üzere çok değişik bahar çiçeklerinden arılarımızın toplamış olduğu balların hasadını yaptık" dedi.

Ürettikleri ürünlerin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından tahlilleri yapıldıktan sonra satışa sunulduğuna dikkat çeken Aytekin, "Aşağı yukarı 15 günlük bu süreçten sonra ballarımızı hemşerilerimizin beğenisine sunacağız. Mustafa Kemal Atatürk ün dediği gibi üretmeden ve çalışmadan yaşayan toplumlar önce haysiyetini sonra istikbal ve hürriyetlerini kaybetmeye mahkümdurlar sözü doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca yöresel adıyla tavşancıl ve pamukla gibi çiçeklerden polen almaya devam ediyoruz. Son olarak ekmek fırıncıdan bal arıcıdan alınır. Tüm arıcılarımıza bolluk ve bereket dolu günler temenni ederim" diye konuştu. - DENİZLİ

Bahar balında 12 yıl sonra yaşanan bolluk arıcıları sevindirdi
Bahar balında 12 yıl sonra yaşanan bolluk arıcıları sevindirdi

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Kaynak: İHA

Hakan Aytekin, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bahar balında 12 yıl sonra yaşanan bolluk arıcıları sevindirdi - Son Dakika

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